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公主港市华商遭枪击重伤
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菲律宾新闻2017-01-300
　　商报：警方昨天说，巴拉湾省公主港市的一名著名华商前晚遭摩托车双煞枪击，伤势严重。 　　警方说，伤者是亚历山大。王福颜(Alexander Onghocgan)，他是巴拉湾商会前

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研究称甲烷气体可能导致早期火星大气层变暖
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科技新闻2017-01-300
研究人员最新研究称，早期火星可能受强大温室气体效应间歇性变暖，这将解释数十亿年前火星表面存在水的现象。 　　据火星日报报道，火星远古时期存在水是一个自相矛盾的论

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菲华青商会于农历正月初二在华人区举行“庆新春·献爱心...
菲华青商会于农历正月初二在华人区举行“庆新春·献爱心
华人世界2017-01-290
菲华青商会于今日农历正月初二上午8时在华人区举行“庆新春·献爱心”慈善活动，有了菲华青商菲律宾百姓更幸福。同时马尼拉副市长 Vice Mayor Honey Lacuna 众议员 Congre
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Marie《港式》便宜美食 煲仔饭
今天要来介绍一家专卖港式煲仔饭，小火锅，点心的一家餐厅。。 先看看照片。。
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最近新开了家火锅自助餐，而且很近哦，是vikings旗下的火锅自助餐，规模跟环境都看似
艾老爷【自助火锅】合东兴
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