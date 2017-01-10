时事评论
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总统让涉毒社长辞职或等死
2017-01-10
商报：杜特地总统打算质询其最后涉毒名单上的涉毒地方官员，并警告他们辞职和放 ...详情>
总统称不在乎推翻阴谋
2017-01-10
商报：在传出副总统罗贝礼道的支持者在策划推翻他的消息之后，杜特地总统昨天重 ...详情>
参谋总长：半年消灭境内恐怖威胁
2017-01-10
商报：菲武装部队参谋总长亚纽预定于6个月内，“明显击败”境内已向伊斯兰国组织 ...详情>
防长称菲俄可能于今春签军事合作协议
2017-01-10
新华社岷里拉1月9日电：菲律宾国防部长德尔芬·洛仁萨那9日说，菲律宾与俄罗斯可 ...详情>
总统后悔花10亿元戒毒
2017-01-10
商报：杜特地总统昨天在2017年的首次电视演讲中表示，很气愤菲娱乐赌博公司为治 ...详情>
参院领袖称预算案无政治分肥
2017-01-10
商报：参议长彭敏直和副参长狄伦说，今年的拨款没有违反法律，并非如参议员辘逊 ...详情>
新的一年，总有些好消息馈赠给爱看世界的人们—— 2017年1月8日，武汉直飞菲律宾最美岛屿宿
刚才看到星巴克好像推出了一些新的蛋糕 点心！ 看起来还蛮不错的 分享给大家看看
还记得你第一次向我表白，你说，其实 这么长时间了，不知道你是否知道，我心里一直有你。傻傻的
在学习或者有兴趣多交流！本人就学了一年
旁友们我又来啦 最近给大家介绍些平价的美食 毕竟高大上的餐厅吃多了接下来就要吃土了{
各位龙友们，是时候跟圣诞饮品说拜拜的时候啦！ 星巴克在今天正式推出两种新的饮品哦~ 分别是：
一直介绍一些度假村啊，酒店啊……这次来点不一样的吧！今天就来介绍几家还不错的青年旅社……
不知道有没有龙友跟我一样觉得麦当劳的番茄酱还蛮不错的，所以很想拿一堆回家~ 现在楼主告诉你
大家对PAPERMOON的千层蛋糕应该不怎么陌生了吧？最近推出了新口味了哦！ 那就是COCO PANDAN MIL
欢迎前来入住！
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
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侨中学生及校友发起黄慧菱主任筹款运动会。 ...
新的一年，总有些好消息馈赠给爱看世界的人们—— 20
一直介绍一些度假村啊，酒店啊……这次来点不一样的吧！
STOCKWELL CAFE + LOUNGE 是家楼主还满喜欢的咖啡厅 先
楼主突然想到好像很久没介绍什么漂亮的酒店或度假屋了…
宝宝们好今天介绍一家新开的好看又好吃的鲷鱼烧
现在这个国家这个城市这个季节就是一个黏乎乎的季节，空气
潜水时大便，是绝对的技术性潜水。 因为： 一、全身的装
每一年都在发的热气球节又开始了！ 已经到了第21届了都！
喜欢吃蛋糕的朋友们注意了！ 今天给大家推荐一些
1月5日，第30届澳大利亚全国夏季汽车节在堪培拉开幕，活