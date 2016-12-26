时事评论
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- 7/2142碗糕面的中国人
- 0/1673王彬街怀旧（四）
- 0/2083高高在上 孤家寡人
- 1/2463杜特地本性难移
- 0/2298卡皮奥：政府必须抗议南中国海军事化
- 0/2385王彬街怀旧（三）
- 0/1645岷市假和尚招摇撞骗
- 1/2762另类的菲律宾总统杜特地
- 0/2184杜特地不应选择性尊重人权
- 1/2467充满悲伤及恐惧的2016年
- 1/2583王彬街怀旧（二）
圣诞夜华人店铺遭抢劫 致2死3伤
2016-12-26
【菲龙网专讯】根据菲龙网读者爆料，昨晚（25日）位于巴科洛德市（Bacolod）Locsin街1 ...详情>
菲民众普遍乐观迎接2017年（图）
2016-12-31
2016年12月31日晚，菲律宾民众在首都大马尼拉地区马卡蒂一座大型购物中心设置的“心 ...详情>
杜特地新年文告 吁民众共打毒罪贪
2016-12-31
中央社：菲律宾总统杜特地在2017年新年文告中，号召菲律宾人民与他共同打击毒品 ...详情>
岁末年终 菲国发生多起爆炸案
2016-12-31
杜特地总统探访希隆戈斯镇爆炸案受害者，并发放补助金。（总统府照片） 中央社： ...详情>
菲国扫毒行动 警方每天平均击毙12人
2016-12-31
中央社：新的一年即将到来，菲律宾警方公布的资料显示，从菲律宾总统杜特地上任 ...详情>
美菲海军联合军演或避开南海
2016-12-31
中央社：总统杜特地（Rodrigo Duterte）为改善与中国的关系，已要求国防部长将美 ...详情>
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哪位大神知道莫瓦SM海边的摩天轮营业到晚上几点呢？有没有知道的，没有晚点我再来问一遍~{:1_131
新华社北京1月1日电：芬兰最新一项研究表明，多蒸桑拿可能会降低男性罹患老年痴呆症的风险。
马尼拉越来越繁荣，每一年都会有新的casino开业，继city of dream后。 日本的okada也即将开业，
最近菲律宾流行Boxyard式的餐厅 就是很多家小餐厅租一个场地，food court类型但比SM的food court
我想问下，下个月底回国，使用CEZA签证二月初回来有影响吗，麻烦知道的请告知，谢谢
想要买车，但是不知道买什么好。像 innova, hrv, brv, crv 这类车型的，什么比较好？ *有时会需
线上加好友，其实跟在线下搭讪一个道理，但套路大不相同。陌生人之间在现实中是有很强的防备心
《釜山行》赢得了超高的人气，收获了各地的粉丝。 这是菲律宾人Cosplay的《釜山行》。 丧尸
本人在RCBC附近住，有没有踢球的华人，带我一起娱乐。
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
离2017年就剩下不到几天的时间，龙友们规划 ...
麦当劳今天（28日）推出新品啦！！ 这应该 ...
这是菲龙网龙友提供的照片，显示一名假和 ...
假和尚在王彬街，大家别上当！ ...
老规矩：马尼拉地区欢迎约拍
总有人会问我哪里有比较高大上的餐厅！ 情侣们约会总会选
这是12月22日航拍的四川省华蓥山云海美景。四川省华蓥市
一艘游船行驶在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县的双龙
12月21日在新疆哈密拍摄的魔鬼城风光。走进哈密魔鬼城，
距离圣诞节仅剩4天啦~ 作为吃货，节假日更是要大吃特吃~
在长滩岛旅游的泳池自拍的美女 在北半球的冬天来之前，
万泉镇做到了不砍树、不占田、不拆房就吧农村城镇化。 万
琼海市北乃村的入口处的“中国梦”宣传标语。这里是新农村
设备：佳能6D+35mm后期：片子太多随便做了做 拍摄思路：