时事评论
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- 0/19442017年菲律宾民主观察
- 4/2119菲律宾没有靠谱的反对派
- 1/2574特朗普是被遗忘者的总统
- 1/3091警察擅长绑架杀人
- 0/2644将杜特地比作李光耀是误导性的比较
- 0/3065杜特地必须遏制“上门勒索”
在日外国劳动者首超百万人 中国人最多菲人
2017-02-04
【共同社】日本厚生劳动省公布的数据显示，在日本工作的外国劳动者人数去年10月底 ...详情>
菲防长：特朗普是商人 中美不会为南海而战
2017-02-04
【菲龙网专讯】据环球时报援引美国彭博社3日报道，虽然美国国务卿蒂勒森和特朗普高级 ...详情>
总统：与菲共无和平世代
2017-02-04
商报：在宣佈从昨天开始取消政府的停火后，杜特地总统对於其政府將能够与共產叛 ...详情>
民阵：和平谈判仍將继续
2017-02-04
商报：民阵高级顾问哈兰道尼昨天说，在菲国政府和民阵於4月份进行另一轮谈判时， ...详情>
国警总监称韩国商人被杀 乃为警告网上赌博
2017-02-04
商报：菲国警总监黎拉罗沙昨天告诉记者，韩国商人池伊乔(音)遭撕票案是向班班牙 ...详情>
过去10年菲人结婚减少两成
2017-02-04
商报：菲律宾统计署的最新数据显示，越来越少菲律宾人结婚。 据最新公佈的 ...详情>
在一条流水淙淙的小溪旁， 找到一条妖娆的蛇， 顺着她蠕动的方向， 看到一颗摇曳的辣椒。 蛇，
清水寺的三个和尚一向都是面黄肌瘦的，不论是师父名泉，还是徒弟明律和明义，他们脸上永远都挂
喜欢吃芒果的龙友们看过来！最近星巴克推出了好吃的芒果蛋糕哦！这款蛋糕只提供一段时间，所以想
中国国家体育局消息：2017第五届CCTV贺岁杯IBF世界拳王争霸赛，1月29日和30日在澳门威尼斯
媒体及老百姓对巴石河（Pasig River）的渡轮服务有赞有弹，笔者想尝试但一直没机会。这次下定决
雪莱冯斯特克尔，英国著名占星师，英媒评选占星师前十名，在美、英、澳知名媒体开有专栏和专题节
【菲】gagamba 【英】spider 【中】蜘蛛 gagamba: 咯咁坝 欢迎龙友使用今日的每日一词以菲语造
作者：庄子明（原载世界日报） 杜特地总统表示，去年（二○一六）首次访华，受到中国政府高规格
作者：紫茗（原载世界日报） 华社在传统风俗习惯和中西文化熏陶下，出现了不少“剩女”。所谓的
作者：王文汉（原载商报） 本专栏曾在前文警匪一家建议总统应如何解决已将面临声誉崩溃的国
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
媒体及老百姓对巴石河（Pasig River）的渡 ...
朋友圈里看到的，翻译的中文是体育老师教 ...
...
事情是这样：我菲龙网上看他家发的广告说就 ...
介绍家昨天新开张的中式餐厅！这家的装潢简直太诡异了哈哈
情人节将至，还不知道去哪约会的朋友看过来。 如果想要个
有看到上一篇的宝宝们 后续在这里哦 如果还没看到喜欢的
好久不见思密达~情人节即将到来 还在烦恼不知道跟女票吃什
一家名为 Kamana Sancuary resort and spa hotel 环境超
日料相信大家一定都很稀饭吧~LZ个人最爱的料理之一就是日
懒人在家也能做的美味！ 快来跟厨娘一起看看吧~ 1. 蜜
好久不见宝宝们 说到咱们中国人民最喜欢的食物之一 那肯定
大家好久不见啊~最近楼主看到了一个帖子超感兴趣的，所以
今天介绍这家冰淇淋的新款！ Freezer Burn一直都是以独特