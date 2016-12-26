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菲民众普遍乐观迎接2017年（图）
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菲律宾新闻2016-12-310
2016年12月31日晚，菲律宾民众在首都大马尼拉地区马卡蒂一座大型购物中心设置的“心”型物品前开心拍照，迎接2017年的到来。菲律宾民间机构“社会气象站”日前公布的民调

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科技新闻2017-01-010
　　解放军主力武器近期接连展示战力，轰6K与航母分别进行了“绕台”航行，此外央视还高调曝光了轰6K对地打击能力。只见轰6挂载的K/AKD63B重型空地导弹直奔四层楼高的大型

华人世界

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华人世界2016-12-301
图为，各国的华裔少年们一同用手机合影。（中新社） 　中新社哈尔滨12月29日电：“我们都已经加入了中国社交网络朋友圈，这次冬令营虽然结束了，但我们的缘分才刚刚开始。
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今天要来介绍一家专卖港式煲仔饭，小火锅，点心的一家餐厅。。 先看看照片。。
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