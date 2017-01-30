时事评论
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- 1/1341警察擅长绑架杀人
- 0/1929将杜特地比作李光耀是误导性的比较
- 0/2460杜特地必须遏制“上门勒索”
- 0/2498上门勒索必须消灭于萌芽状态
- 0/2429韩商被警察谋杀显示杜特地治下“法治崩坏”
- 4/3485第65届环球小姐将在菲律宾举办！
- 0/3214高增长率要有助于就业才有意义
- 1/3953常年报到
- 2/4935武力统一才是良药
- 0/2831安倍明智的外交手段
- 3/3342代帆:阶段性民调不足以证明中国在菲形象
公主港市华商遭枪击重伤
2017-01-30
商报：警方昨天说，巴拉湾省公主港市的一名著名华商前晚遭摩托车双煞枪击，伤势 ...详情>
中国去年援菲1亿人民币
2017-01-30
商报：财政部昨天说，去年中国给菲律宾提供的1亿人民币赠款中的一半将用来兴建戒 ...详情>
环球小姐决赛今早8点举行
2017-01-30
图为环球小姐菲律宾佳丽梅迪纳希望能在今天早上举行的环球小姐决赛中赢得后冠为国人 ...详情>
监察署去年对官员控案增267%
2017-01-30
商报：据廉政法庭的司法纪录部说，监察署对政府官员提出的控诉在2016年增加了267 ...详情>
军方反恐空袭击毙15人菲购韩战机首次派上场
2017-01-30
商报：菲南部反恐战事，政府军击毙了至少15名恐怖分子，曾被菲律宾总统杜特地总 ...详情>
警方反毒运动造访700万家庭
2017-01-30
商报：菲国警昨天报告，自去年7月1日起，警员已根据上门劝降的禁毒行动计划，上 ...详情>
各位龙友，求介绍好吃的美食
今天跟朋友小聚了一下 棒棒哒
谁知道 菲龙网上的百度自助旋转火锅地址，求助~~，私信我下谢谢了~~~
鸡年到了，这是一个新的起点。 有句很有名的台词：人生就像一盒巧克力，你永远也不知道下一
岁末年初，我身边很多人都患上了年底焦虑症。时间总是在走到一个阶段的尾巴上，才会提醒大家思考
作者：Martin Andanar （译自菲询问者日报） 唐纳德•特朗普在一群相当热情的人群前发表他的就
哪里有烧烤、火锅、烤肉的地方？离索莱尔近的，价位多少？
朋友圈里看到的，翻译的中文是体育老师教的？
大家看到“麦当劳”三个字应该就只是一家很普通的速食店吧？各种炸鸡，汉堡，薯条... 但是楼主今
宝宝们新年好~新的一年你是不是很想改变寄几的发型 尝试点不一样的呢 相信大家都知道去
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
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事情是这样：我菲龙网上看他家发的广告说就 ...
龙娃档案 晒张全身照 姓名：龙 ...
今天介绍这家冰淇淋的新款！ Freezer Burn一直都是以独特
尽管游客越来越多，喜欢海岛的人蜂拥而至，在菲律宾还是
情人节即将到来！小编我决定来发几个适合情侣们去的地方！
旁友们好久不见 今天本宝宝给你们介绍一个休闲的好去处{:6
学生党们看过来 尤其读DLSU CSB附近的 除了三个
今天分享间装潢超级有fu的餐厅！每一处都有着不一样的风格
宝宝们好久不见好消息！今天这篇完全就是吃货们
新的一年又来了，迎接春节后，最热血的事当然又是去朝圣菲
继上次小清新的餐厅 这次我们来聊些黄的东西如何？？{:6_4
情人节就快到了 你是不是还在烦恼该带女票去哪里约会？{:6