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特朗普就任美国总统 菲政府祝贺
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菲律宾新闻2017-01-220
【菲龙网专讯】马拉坎南宫和菲外交部热烈祝贺唐纳德·特朗普于星期六（21日）就任美国总统。 特朗普在华盛顿宣誓就职后，成为了美国第45任的总统，接管了奥巴马掌管八年

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科技新闻2017-01-220
　　从当地时间20日中午宣誓就任总统，到当晚向媒体记者开放白宫椭圆形办公室，特朗普短短几小时已让这片“总统办公区”焕然一新。 [hr] 　　美联社记者注意到，椭圆形办

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华人世界2017-01-210
　　菲律滨钱江联合会讯：本会第八十八连八十九届理事会任期将满，已于去年十一月份复选完竣。第八十八连八十九届理事长施天速宗长顺利完成了两年任期的各项工作，功成引
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