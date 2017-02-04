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中国驻拉瓦格领事王建群晤碧瑶市长多莫根
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菲律宾新闻2017-02-040
（中国驻拉瓦格领事馆提供） 　　【菲龙网专讯】2017年1月27日农历大年三十上午，中国驻拉瓦格领事馆馆长领事王建群前往碧瑶市政厅拜会了市长多莫根，双方互致春节问候，

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去年第四季高端机市场苹果独得70% 三星仅剩17%
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科技新闻2017-02-040
　　据外媒报道，关于苹果和三星之间明争暗斗的趣闻观众们怎么都看不厌，今年由于iPhone 8和不能再爆炸版Note 8会逐一亮相，这场战斗将变得越发好看。不过在开战之前，三

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华人世界2017-02-040
【世界日报】菲律滨晋江深沪镇同乡联合总会、菲律滨晋江深沪镇商会庆祝成立暨首届职员就职典礼，二月三日晚假座马尼拉康来德（CONRAD MANILA）大宴会厅隆重举行。菲律滨
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