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菲律宾新闻2017-01-170
【菲龙网专讯】卡加鄢德奥罗市（Cagayan De Oro City，鄢市）周一因低气压及冷锋带来的暴雨，全市沦为泽国。 菲气象局（PAGASA）在北棉兰佬（Northern Mindanao）及三宝

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美国希捷集团总部表示继续在华增资拓展新市场
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科技新闻2017-01-160
　　新华社南京1月16日电（记者潘晔、夏鹏）近日，希捷关闭苏州工厂，引发舆论关注。16日，记者从美国希捷集团总部获悉，根据其重组计划，中国苏州工厂关闭后，中国无锡工

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华人世界2017-01-160
【世界日报】旅菲石狮市华侨中学校友会第三十一、三十二届理监事会，青年组暨第十二届校董会职员就职贮蓄，元月十五日中午假座岷市世纪海鲜酒家隆重举行。名誉会长许其仁
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