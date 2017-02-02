时事评论
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- 0/11442017年菲律宾民主观察
- 3/1321菲律宾没有靠谱的反对派
- 1/2071特朗普是被遗忘者的总统
- 1/2751警察擅长绑架杀人
- 0/2543将杜特地比作李光耀是误导性的比较
- 0/2863杜特地必须遏制“上门勒索”
- 0/2801上门勒索必须消灭于萌芽状态
- 0/2631韩商被警察谋杀显示杜特地治下“法治崩坏”
- 4/3820第65届环球小姐将在菲律宾举办！
甲美地加工出口区大火 传200死
2017-02-02
中央社：马尼拉以南甲美地省加工出口区2月1日晚发生大火，据报至少100名员工受伤 ...详情>
涉谋杀名公关 前警官匿藏17年后自首
2017-02-02
【菲龙网专讯】国都区刑事调查组长沓马育（Belli Tamayo）高级警司星期三称，解散的总 ...详情>
韩裔告密者与恶警狼狈为奸 提供同侨受害者
2017-02-02
【菲龙网专讯】中吕宋警局总警司Aaron Aquino称，他发现一名叫托马斯•钟（Thomas Ju ...详情>
林英乐中间人坚称移民局高官索要1.5亿
2017-02-02
【菲龙网专讯】赌博业大亨林英乐的代表桑贝洛（Wally Sombero）星期三坚称，两名移民 ...详情>
专家：菲中关系改善 缓和南海紧张局势
2017-02-02
【菲龙网专讯】两名外交政策专家称，杜特地总统改善与中国的关系并缓和南海紧张局势， ...详情>
指政府未释放政治犯 菲共终止单方停火
2017-02-02
【菲龙网专讯】菲共称将于2月10日终止单方停火。 新人民军国家行动指挥部发言人玛徳 ...详情>
手臂脂肪一直是个很讨厌的存在 因为手臂上的拜拜肉都不能自信地穿无袖的衣服 有木有同感的？{:6_
搜狐体育：1月29日晚，第五届CCTV贺岁杯·IBF世界拳王争霸赛在澳门威尼斯人金光综艺馆
（原载中评社） 2017新年伊始，日本首相即访问菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚和越南四个国家，其
情人节将至，还不知道去哪约会的朋友看过来。 如果想要个更不一样的情人节可以考虑下游艇浪漫晚
是不是hin羡慕人家行走筷子腿 怎么拍怎么穿都好看？ 然而看看镜子里的自己却是个大粗腿？！{:6_4
作者：Randy David（译自菲询问者日报） 该比例为约2：1。对于在公认的警察行动中被杀害的每个
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日料相信大家一定都很稀饭吧~LZ个人最爱的料理之一就是日
懒人在家也能做的美味！ 快来跟厨娘一起看看吧~ 1. 蜜
好久不见宝宝们 说到咱们中国人民最喜欢的食物之一 那肯定
大家好久不见啊~最近楼主看到了一个帖子超感兴趣的，所以
今天介绍这家冰淇淋的新款！ Freezer Burn一直都是以独特
尽管游客越来越多，喜欢海岛的人蜂拥而至，在菲律宾还是