02旅游专题 哪位大神知道莫瓦SM海边的摩天轮营业到晚上 哪位大神知道莫瓦SM海边的摩天轮营业到晚上几点呢？有没有知道的，没有晚点我再来问一遍~{:1_131

05吃货天地 Food Court好去处～ 最近菲律宾流行Boxyard式的餐厅 就是很多家小餐厅租一个场地，food court类型但比SM的food court

06旅游专题 CEZA签证 我想问下，下个月底回国，使用CEZA签证二月初回来有影响吗，麻烦知道的请告知，谢谢