时事评论
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涉绑架韩国及华裔商人 恶警向国调局自首
2017-01-17
【菲龙网专讯】一名涉嫌参与去年邦邦牙省（Pampanga）安吉利斯市（Angeles）绑架韩国 ...详情>
宿务太平洋暂停马尼拉往返拉瓦格全部航班
2017-01-17
【菲龙网专讯】国内最大运营商——宿务太平洋（Cebu Pacific）将暂时取消往返马尼拉以 ...详情>
菲坚持欧盟援助不得附加任何条件
2017-01-17
【菲龙网专讯】在欧盟准备以国家是否尊重人权判断对方是否有资格接受外援之际，一名内 ...详情>
国警总监全力支持杜特地宣布戒严
2017-01-17
【菲龙网专讯】菲国警总监德拉罗萨（Ronald “Bato” dela Rosa）星期一再次坚称，警 ...详情>
央行警告：涂鸦纸钞将面临惩罚
2017-01-17
【菲龙网专讯】央行（BSP）的官员警告称，在纸钞上涂鸦示爱或任何污损纸币的者将面临 ...详情>
卫生部澄清奎松市学校不派发避孕套
2017-01-17
【菲龙网专讯】卫生部一名官员周一保证，未在奎松市任何一所学校尝试发放避孕套。 奎 ...详情>
表示这碗汤太多了……
（译自Rappler） 在国际领导人的世界里，个人关系是非常重要的。 安倍晋三首相了解这一点，甚至
大家都说说认识哪些？吃过哪些？
【菲】lagare 【英】saw 【中】手锯 lagare: 喇尬锐 欢迎龙友使用今日的每日一词以菲语造句，回
你认识哪些？吃过哪些呢？
继第一家THE YARD获得不错的回响以后，第二家THE YARD UNDERGROUND也在今天正式开张了！这次的主
本人女春节期间想一个人去长滩！ 希望有经验的朋友可以推荐下长滩酒店！ 希望找个干净一点的酒
今天去星巴克买了张充值卡当纪念。很好看，很精致有木有。300p可以喝东西的，其实也算是免费的。
GLOBE是不是老板跑路啦，哈哈哈哈，这都多少次了，电话短信全都不能通信啊怎么办，都影响工作效
我想请问一下，怎么我按照这个发短信，手机600话费没了，也没有套餐呢，什么情况 配套2 电话、上
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
据龙友爆料，目前在马尼拉 stacruz街区的C ...
菲律宾政府已发出命令，由以菲律宾国家警 ...
各位龙友们，是时候跟圣诞饮品说拜拜的时候 ...
不知道有没有龙友跟我一样觉得麦当劳的番 ...
继第一家THE YARD获得不错的回响以后，第二家THE YARD UND
宝宝们晚上好 姐姐又饿了 想必大家都听过在韩国
今天给大家介绍一间很棒的度假村尤其喜欢潜水的朋友们 这
喜欢日本料理的亲们想必一定也超喜欢吃寿司的吧！ 今天给
今天介绍的这家法式餐厅在酒店里面的！ 住在这边很少会看
今天推荐一家我觉得很棒的餐厅 环境气氛都很好 很适合约会
不坐LRT跟MRT的小伙伴们可能还不知道这个。 这个跟香港的
吃货们看过来 尤其是像我这种无肉不欢的肉食动物
新的一年，总有些好消息馈赠给爱看世界的人们—— 20
一直介绍一些度假村啊，酒店啊……这次来点不一样的吧！