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2月4日，菲律宾马尼拉的示威者在美国大使馆前集会，纪念1899年2月4日的美菲战争。示威者对于特朗普的反移民立场极为愤怒。

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　　BI中文站 2月5日报道 　　阅后即焚应用Snapchat的开发商Snap周四向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开招股募集最高30亿美元资金。按照最高25

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