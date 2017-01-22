时事评论
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- 2/2729武力统一才是良药
- 0/2427安倍明智的外交手段
- 3/2837代帆:阶段性民调不足以证明中国在菲形象
- 0/2805侨中总校家长委员会感恩所有慷慨响应募捐的
- 39/6339从马尼拉华人身上我发现了一个很有趣的现象
- 0/2471南海局势趋缓还是趋紧？
- 0/2651为什么没有请我？
- 0/2568法外杀人所产生的经济后果
- 1/2696所谓的“倒杜”阴谋
- 0/30862017年菲律宾依然是地区热点话题中心
菲中拟今年完成南海行为准则框架
2017-01-22
商报：菲律宾和中国外交部官员着眼在2017年年中完成南海各方行为准则的框架。 ...详情>
副总统愿与总统和好
2017-01-22
商报：在两周前被取消出席在马拉干鄢举行的新年酒店的邀请后，副总统罗贝礼洛昨 ...详情>
菲驻美使馆预期两国关系好转
2017-01-22
商报：美国和菲律宾之间的关系预期会在美国总统特朗普的政府期间加强。 菲 ...详情>
被华人毒嫌用于制造沙雾甲美地海滩度假屋被
2017-01-22
商报：反洗钱委员会说，当局在甲美地省丹萨社一个超过2500平方米的海滩度假屋发 ...详情>
警方将用「上门造访」方式取缔非法赌博
2017-01-22
商报：菲国警已准备好一种“上门造访”方式的行动计划，以取缔在全国泛滥的非法 ...详情>
自由党愿意支持总统政策
2017-01-22
商报：参议员邦义利兰昨天说，自由党承诺支持杜特地总统的有利国家利益之政策。 ...详情>
有一種憂傷叫... 我回你是秒回 你回我是輪迴
饿过头了才开始次饭的
【菲】istante 【英】shelf 【中】架子 istante: 亦斯蛋嘚 欢迎龙友使用今日的每日一词以菲语造
晚会人超多，有种幸亏是自助的感觉。。。哈哈，原来光哥挺帅的，正太太也美美哒。美食，美女，美
本人不善于文采写作，所以就不写一啪啦文字了，在这里感谢菲龙网平台举办的这次活动，祝愿老大生
我想学英语 Asiana Garde。附近。在哪学都行。可以教学女英语老师。可以联系我。具体收费方式
(菲星报社论) 菲律宾经济继续增长，但仍任不足以改善就业不足的问题。这是联合国2017年对世界
本人最近这段时间想出去旅游，但是不想回国办理 想在这边办理去首尔的签证，希望有爱心人士帮忙
小菲送饭 把S13写成超级像SB 我也是醉了 看到圈里朋友发的 乐死了
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
龙娃档案 晒张全身照 姓名：龙 ...
据龙友爆料，目前在马尼拉 stacruz街区的C ...
菲律宾政府已发出命令，由以菲律宾国家警 ...
各位龙友们，是时候跟圣诞饮品说拜拜的时候 ...
说到菲律宾的韩国料理那真的是遍地都有 接下来给大家介绍
继第一家THE YARD获得不错的回响以后，第二家THE YARD UND
宝宝们晚上好 姐姐又饿了 想必大家都听过在韩国
今天给大家介绍一间很棒的度假村尤其喜欢潜水的朋友们 这
喜欢日本料理的亲们想必一定也超喜欢吃寿司的吧！ 今天给
今天介绍的这家法式餐厅在酒店里面的！ 住在这边很少会看
今天推荐一家我觉得很棒的餐厅 环境气氛都很好 很适合约会
不坐LRT跟MRT的小伙伴们可能还不知道这个。 这个跟香港的
吃货们看过来 尤其是像我这种无肉不欢的肉食动物
新的一年，总有些好消息馈赠给爱看世界的人们—— 20