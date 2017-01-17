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03吃货天地 菲律宾的水果 大家都说说认识哪些？吃过哪些？

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07旅游专题 求老司机带路（长滩旅游住宿） 本人女春节期间想一个人去长滩！ 希望有经验的朋友可以推荐下长滩酒店！ 希望找个干净一点的酒

08吃货天地 买了张星巴克卡 今天去星巴克买了张充值卡当纪念。很好看，很精致有木有。300p可以喝东西的，其实也算是免费的。