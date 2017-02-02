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甲美地加工出口区大火 传200死
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菲律宾新闻2017-02-020
中央社：马尼拉以南甲美地省加工出口区2月1日晚发生大火，据报至少100名员工受伤，可能有人死亡，区内12家台商工厂未受波及。 甲美地省（Cavite）消防局报告说，

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科技新闻2017-02-010
　　【腾讯科技编者按】美国《大西洋月刊》近日撰文称，环顾四周，是不是觉得互联网上的网友多到数不清？这只是错觉而已，他们中有许多都是机器人，而且无处不在。 　　以

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鸡年迎新第一声春雷《春天的韵律》 林志良慈善书法展暨...
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华人世界2017-02-010
由中国驻菲律滨大使馆主催，由菲中机构菲华商联总会、菲中一带一路经贸文化促进会、菲律滨友好基金会、菲律滨中国华东联谊总会、菲华新联公会、旅菲各校友会联合会、中国
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