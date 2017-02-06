时事评论
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- 0/1459华社有本难念的经
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传亚武沙耶威胁袭击SM商场警方和SM澄清通告
2017-02-06
商报：菲国警和SM Supermalls的管理层昨天说，关于警告亚武沙耶将施袭的所谓警察 ...详情>
总统视菲共为恐怖组织
2017-02-06
商报：杜特地总统昨天说，他现在将认为菲共、新民军和民阵是恐布组织。 杜 ...详情>
民阵称顾问可免遭重新逮捕
2017-02-06
商报：民阵的所有获释顾问都在菲律宾并且免受重新逮捕的保障。 据民阵的谈 ...详情>
天主教会：毒品和法外处决都错
2017-02-06
商报：“铲除毒品问题是好的，但通过杀戮来实现此目的是错的。” 菲律宾天 ...详情>
在韩国商人遭绑杀后外商担心人身安全
2017-02-06
商报：在高级官涉及一名韩国商人于去年10月遭绑架到克楠美军营警察总统，并遭撕 ...详情>
总统府：仍愿与菲共和谈
2017-02-06
商报：在杜特地总统宣布了停止与菲共对话的决定后，马拉干鄢的一名官员昨天澄清 ...详情>
也不想这样的，文才又不好，但是美游公司态度更不好。 "幸运的是你最后没有去" 朋友Y从Boracay
請問哪裡有素食餐廳中市華人
菲律宾人是在玩不动，坑的都快砸电脑了，求黄金段位撸友，每天下午4点后双排， 请来carry我把 ID
夜里涨了雨水， 梦到了父亲坐在一条船里， 我领着孩子站在岸边向父亲招手。 醒来，心中莫名其妙
新华社里斯本2月4日电：《福布斯》杂志日前公布的2016年体坛明星收入榜中，葡萄牙男足队长、
在过去我们经常看到的男人好色的一面，似乎女人对于男人总是没什么兴趣。 其实那是过去女性地位
在这边工作快一年了，但口语依然是我的痛楚。我甚至怀疑自己的智商，为什么三百多天都没有学出来
在过十天就是虐狗节了！ 单身狗们不要哭，如果没有另一半，就约一群朋友一起high。 让
龙友们对于宿务航空的一元机票应该不陌生吧？！ 没错！宿务航空将在二月三号，四号推出！ 旅行日
星巴克迷们请注意！星巴克将在二零一七年二月七号发行情人节限定版的储值卡！ 一人只可购买两张
今日汇率：7.17 12月6日：7.17 12月5日：7. ...
媒体及老百姓对巴石河（Pasig River）的渡 ...
朋友圈里看到的，翻译的中文是体育老师教 ...
...
事情是这样：我菲龙网上看他家发的广告说就 ...
在过十天就是虐狗节了！ 单身狗们不要哭，如果没
介绍家昨天新开张的中式餐厅！这家的装潢简直太诡异了哈哈
情人节将至，还不知道去哪约会的朋友看过来。 如果想要个
有看到上一篇的宝宝们 后续在这里哦 如果还没看到喜欢的
好久不见思密达~情人节即将到来 还在烦恼不知道跟女票吃什
一家名为 Kamana Sancuary resort and spa hotel 环境超
日料相信大家一定都很稀饭吧~LZ个人最爱的料理之一就是日
懒人在家也能做的美味！ 快来跟厨娘一起看看吧~ 1. 蜜
好久不见宝宝们 说到咱们中国人民最喜欢的食物之一 那肯定
大家好久不见啊~最近楼主看到了一个帖子超感兴趣的，所以