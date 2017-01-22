01全民记者 在mabini 看到和尚了

02文学天地 啊!奇怪欸...是手殘還怎樣？ 有一種憂傷叫... 我回你是秒回 你回我是輪迴

03吃货天地 饿过头了才开始次饭的

04语言交流 【每日一词-工具】架子 【菲】istante 【英】shelf 【中】架子 istante: 亦斯蛋嘚 欢迎龙友使用今日的每日一词以菲语造

07语言交流 想学英语 需要英语家教一名 我想学英语 Asiana Garde。附近。在哪学都行。可以教学女英语老师。可以联系我。具体收费方式

08时事评论 高增长率要有助于就业才有意义 (菲星报社论) 菲律宾经济继续增长，但仍任不足以改善就业不足的问题。这是联合国2017年对世界